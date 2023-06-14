"В настоящее время одни из самых популярных сервисов бронирований в России – это "Островок.ру", "Суточно.ру", "1001отель" и другие. Такие сайты бронирования эффективны и способствуют привлечению новых клиентов", — отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, по данным пресс-службы, на собственных сайтах отелей и гостиниц номера бронируют чаще всего постоянные клиенты. В министерстве добавили, что загрузка объектов размещений Дагестана на весь июнь почти 100%-ная.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Как сообщалось, в республики фиксируют практически полную загрузку гостиниц и других объектов размещения до конца лета.

В летний период Дагестан планирует принять свыше 700 тыс. туристов. Самый большой поток гостей ожидается в августе.