"184 человека и 42 единицы техники сейчас задействованы в ликвидации последствий непогоды в микрорайоне Мацеста. Данных о пострадавших нет, подтоплены домовладения на шести улицах и дороги, поврежден газопровод, восстановительные работы уже ведутся", — написал градоначальник в своем официальном телеграм-канале в среду.

Он отметил, что сотрудники администрации проводят подворовые обходы для оценки ущерба.

"Сегодня приняли решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих. Мы быстро ликвидируем последствия и наведем полный санитарный порядок, включая территории наших социальных учреждений", — подчеркнул Копайгородский.

По его словам, в микрорайоне Мацеста утром была нарушена работа общественного транспорта.

"Обращаюсь ко всем работодателям нашего города с пониманием отнестись к опозданию своих сотрудников, проживающих в Мацесте. Для выпускников, сдающих экзамены, — организовать доставку в школу на Светлане. БК "Мацеста", принимающий отдыхающих, — перенести процедуры. Мы еще ожидаем осадки, все наши силы и средства готовы к любому развитию событий, чтобы помочь населению и оперативно восстанавливать нормальную работу инфраструктуры. Держу ситуацию на личном контроле", — отметил мэр Сочи.

Ранее сообщалось, что из-за ливней река Мацеста в Хостинском районе курорта вышла из берегов, подтопив ряд территорий.