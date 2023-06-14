Курс доллара США составил 85,025 руб./$1 в 9:49 мск, что на 72,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 91,6975 руб./EUR1, подорожав на 76,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 74,19 копейки — до 88,03 рубля.

"Отчасти текущее движение на валютном рынке связано с отложенным из-за праздника спросом со стороны импортеров в условиях ограниченности предложения американской валюты со стороны экспортеров, отчасти — повышением активности частных инвесторов, отыгрывавших повышенную волатильность на рынке нефти и технические факторы — доллар в конце прошлой недели преодолел психологически важную зону 82-82,5 рубля, что настраивало на развитие повышательного движения. Курс доллара уже выглядит высоковато исходя из фундаментальных факторов, и без дополнительных новостных триггеров доллару пойти выше будет сложно. Рассчитываем на позитивные новости с ПМЭФ и ослабление импульса к росту американской валюты, базовой целью которого является, по нашему мнению, район 85 рублей. Актуальным диапазоном на ближайшие дни видим диапазон 82-85 рублей", — отмечает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.