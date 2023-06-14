"Всего поступило более 1,2 тыс. заявок от 79 субъектов. Надо отметить, что программа создания модульных гостиниц оказалась очень востребованной, заявленная потребность субсидии в 4 раза превышает объем предусмотренных средств. В связи с этим мы планируем добиваться увеличения лимитов по программе", – цитирует пресс-служба главу ведомства Максима Решетникова.

Как сообщалось, общий объем средств поддержки модульных средств размещения со сроком строительства в 2023-2024 гг. составит порядка 8 млрд рублей. Это позволит создать 6,7 тыс. новых номеров. В 2022 году на строительство быстровозводимых модульных отелей правительство выделило субсидию 20 регионам в размере 4,2 млрд рублей.

География проектов охватывает все федеральные округа. В число победителей вошли проекты от ДНР и Запорожской области. Наибольший объем субсидий получат Алтайский край, Бурятия, Челябинская и Калининградская области.

Регионами-победителями отбора стали: Алтайский край, Амурская область, Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Калужская область, Карачаево-Черкесская Республика, Костромская область, Красноярский край, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Республика Чувашия, Ростовская область, Рязанская область, Саратовская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Челябинская область, Чеченская Республика.