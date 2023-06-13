"Почти 80 парков Московской области подготовили 12 июня, в честь Дня России, для своих гостей тематические мероприятия, которые посетили более 150 тысяч человек", — говорится в сообщении.

В парках были организованы выступления духовых оркестров, танцевальные ретро-площадки, выставки фотографий. Для детей подготовили творческие мастерские, анимационные программы и аквагрим. Также желающие смогли посетить арт-ярмарки и тематические мастер-квесты "Путешествуем по регионам России".

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия пройдут в 50 парках.