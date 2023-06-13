"Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей КЧР по п.п."а, в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности группой лиц, повлекших по неосторожности смерть человека)", — сказал собеседник агентства.

Рафт, в котором находилось 11 человек, в том числе 10 туристов и один инструктор, перевернулся вечером 10 июня при сплаве по горной реке в Карачаево-Черкесии.

В результате погибла девушка 1993 г.р., еще один человек получил травмы и был госпитализирован в Зеленчукскую ЦРБ.

В ГУ МЧС России по КЧР агентству уточнили, что шестеро участников горного сплава — жители других регионов, прибывшие в республику на отдых. Остальные четверо, в том числе погибшая девушка, — жители Карачаево-Черкесии.