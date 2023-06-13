Фестивалю предшествовал творческий конкурс, в рамках которого организаторы получили более 1 тыс. заявок от музыкантов в возрасте от 15 до 68 лет.

По результатам выступлений конкурсантов на гранд-финале бронзовым призером стала TattooIN из Москвы, второе место заняла Ольга Максимова из Санкт-Петербурга, а победителем фестиваля "САМ.ФЕСТ 2023" была признана 17-летняя Lesa FS из Тюмени.

Обладателями специального приза жюри конкурса стали коллективы из Донецка — группы "Дуглас", "TOLK" и "Полифония".

"Все победители получат возможность записать по одной авторской композиции с продюсером и издать свои композиции на фестивальном сборнике, который будет выпущен на цифровых площадках. Кроме того, каждому коллективу вручены призовые сертификаты, которые можно будет потратить на приобретение музыкального оборудования или инструментов", — говорится в сообщении.

Помимо прочего, гранд-финалистка получила возможность записать и выпустить собственный мини-альбом. Приз включает студийные сессии и сведение альбома с участием саунд-продюсера, релиз пластинки на цифровых витринах и полное pr-сопровождение ее выхода.

Финальным аккордом фестиваля, который прошел на пл. Куйбышева, стало пиротехническое и мультимедийное шоу на здании Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Шостаковича.

"САМ.ФЕСТ впервые прошел в Самаре в 2022 году на "Солидарность Самара Арене". Фестиваль реализуется с использованием гранта президентского фонда культурных инициатив при поддержке правительства Самарской области.