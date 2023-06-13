"В муниципалитете Будва туристический сезон начался раньше, чем в предыдущие годы. На курорте появилось много россиян и украинцев, также выросла покупательная способность туристов. Отели открылись достаточно рано и у них высокая загрузка за счет большого числа иностранных гостей", — пишет портал.

Как отмечает издание, большое число туристов приехало не только из России и Украины, но и из стран Европы – Франции, Великобритании, Германии, Скандинавии.

"Если погода будет стабильно хорошей, то можно предположить, что летний сезон пройдет успешно. В настоящее время сложно представить, насколько сезон будет прибыльным для турбизнеса, но ожидаем, что он будет одним из лучших за последние годы", — цитирует портал ресторатора Мишко Вукмановича.

Ранее правительство Черногории заявило, что турпоток в страну в этом году должен составить 60-65% от уровня 2019 года, когда приехали 2,5 млн путешественников. В апреле 2023 года Черногорию посетили 112,56 тыс. туристов, это на 55,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Будва стала наиболее популярным направлением, туда отправились 44,2% иностранцев. За ней следуют курорт Герцег-Нови (14,9%) и столица Подгорица (12,1%).