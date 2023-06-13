"Сейчас обсуждается дальнейшая проработка вопроса по невозвратным тарифам для гостиниц. Важно понимать, что некоторые объекты размещения могут вводить их и сейчас. Например, на какие-то высокие даты, когда загрузка полная, гостиницы могут реализовывать свои услуги по невозвратным тарифам. Аналогичные условия были на сервисе онлайн-бронирования отелей Booking.com, но это не совсем законно. Хотелось бы де-юре закрепить то, что и сейчас происходит де-факто", — рассказал он.

Как отметил Уманский, узаконивание невозвратных тарифов для отельеров позволит снять с объектов размещения риски недозагрузки.

"При этом цена для потребителя будет ниже. Сказать точно, на сколько именно может произойти снижение стоимости сложно, потому что это производная от спроса и предложения. Я думаю, что можно ожидать снижения цены в пределах 10-15%", — сказал Уманский.

Ввести невозвратные тарифы для отелей по аналогии с Российскими железными дорогами и авиакомпаниями-лоукостерами предложил на встрече представителей туристического бизнеса с министром экономического развития в рамках форума "Путешествуй!" в Москве генеральный менеджер Radisson Collection Hotel Moscow Станислав Кондов.

"Они позволяют отельерам использовать более гибкие условия ценообразования, а гостям – существенно сэкономить на проживании. Российская практика уже имеется подобная на железной дороге, а применение невозвратного тарифа в отелях не предусмотрено. В утвержденных правительством правилах оказания гостиничных услуг упомянута возможность взыскать с гостя плату только в случае несвоевременного отказа от проживания и не более, чем за первые сутки", — сказал он.

Кондов предложил рассмотреть возможность внесения в правила предоставления услуг в гостиницах РФ положения о применении невозвратных тарифов. По его словам, это позволит снизить стоимость гостиничных услуг на 20-30%.