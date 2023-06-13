Центральные мероприятия состоялись 12 июня на городской эспланаде и набережной Камы. Всего в городе было организовано 15 праздничных площадок во всех районах.

"Концерт в честь встречи Дня города (прошел 11 июня — ИФ) посетили около 75 тысяч человек, а гостями концертных программ на эспланаде в течение 12 июня стали порядка 300 тысяч человек. Около 100 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях на набережной. Пиротехническое шоу в этот день посмотрели порядка 100 тысяч человек", — говорится в сообщении.

По словам мэра Перми Алексея Демкина, все прошло штатно.

Пермь была основана в 1723 году, в 1940-1957 годах город носил название Молотов.

В рамках празднования юбилея в регионе проходит цикл различных праздничных мероприятий.