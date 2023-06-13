"Шевелев будет совмещать две руководящие должности, оставаясь директором Кавказского заповедника", — говорится в сообщении.

Приказ о назначении подписан министром природных ресурсов и экологии РФ.

К исполнению обязанности директора Сочинского нацпарка Шевелев приступил 13 июня. "Сегодня же состоялось представление нового руководителя сотрудникам природоохранной территории, проведено несколько совещаний и встреч с сотрудниками национального парка, где были обозначены приоритетные направлении работы под руководством нового директора", — отмечается в сообщении.

Шевелев работает в Кавказском государственном заповеднике с 1983 года. С 26 февраля 2002 года является директором Заповедника. Имеет различные награды и звания.

Как сообщалось, с 2002 по 2018 годы Сочинский национальный парк возглавлял Николай Пеньковский. Затем директорами природоохранного предприятия являлись Борис Менщиков (2018 г.), Иван Савин (2019 г.), Михаил Лапин (2021 г.), Андрей Бородин (2022 г.) и Владимир Антоян (2023 г.).

Сочинский национальный парк создан в 1983 году в целях сохранения уникальных природных комплексов Черноморского побережья Кавказа. Он расположен на территории Большого Сочи — от Туапсинского района на северо-западе до границ с Абхазией на юго-востоке и от побережья Черного моря до Главного Кавказского хребта. Главной ценностью национального парка являются горные леса, занимающие 94,1% площади. Парк граничит с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ".