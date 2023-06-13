"На борту находилось 77 пассажиров и шесть членов экипажа. На время ожидания резервного борта пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной вынужденной посадки воздушного судна стали неполадки бортового оборудования.

Ранее сообщалось, что командир экипажа запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту спустя час полета, после чего самолет приземлился в самарском аэропорту.

По данным авиакомпании "Россия", в авиалайнере сработал датчик задымления в пожарном отсеке.

Для выполнения рейса авиакомпания отправит резервное судно, которое прибудет в Самару в 19:20 мск. Продолжить рейс планируется после 21:00.