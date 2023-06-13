"Подведены итоги конкурса проектов по созданию модульных гостиниц, который провело Минэкономразвития РФ. Свердловская область получит в 2024 году более 285 млн рублей, заявка была направлена в мае. Ожидается, что благодаря этой поддержке номерной фонд в области увеличится на 200 номеров", — говорится в сообщении департамента.

В департаменте добавили, что, помимо того, уже в течение 2023 года в регионе 88,2 млн рублей будут направлены на строительство и обновление 20 глэмпингов в 14 муниципалитетах.

"К концу года на территории Свердловской области появится более 100 новых мест в средствах размещения. Среди проектов-победителей — создание новых средств размещения для туристов, путешествующих на перевал Дятлова. Таким образом, на пути маршрута из Ивделя будут созданы 11 модульных домиков с 21 спальным местом. Кроме этого, для более комфортного путешествия маршрут будет оборудован санитарными узлами, зонами питания и визит-центром", — подчеркнули в ведомстве.

Также планируется обустроить прибрежную территорию и создать пляжную инфраструктуру в 11 населенных пунктах. Например, на пляже реки Ревда около базы отдыха "Мариинские избы" появится площадка с шезлонгами, зонтами, пунктом проката и информационным центром.

Еще 37 проектов будут поддержаны в рамках направления "Развитие инфраструктуры туризма". На это выделят более 100 млн рублей. Появятся 6 круглогодичных плавательных бассейнов, будут промаркированы 4 новых туристских маршрута на территории Горноуральского, Первоуральского и Сысертского городских округов.

Деньги на данные проекты возьмут из субсидий на общую сумму 590 млн рублей, которые регион получил в 2023 году на развитие внутреннего туризма.