"Новый комплекс планировалось построить ещё к 190-летию со дня рождения великого писателя Льва Толстого в 2018 году, но работы затянулись. В 2021 году объект передали ППК "Единый заказчик в сфере строительства", и сегодня работы по строительству двух из четырёх корпусов находятся в завершающей стадии. Здания фондохранилища и реставрационных мастерских планируется ввести в эксплуатацию уже в II квартале 2024 года", — сказал Хуснуллин.

Двухэтажное здание реставрационных мастерских предназначено для работ по сохранению исторического облика усадьбы. Здесь будут проходить культурно-образовательные мероприятия, появится выставочный зал, кабинет флористов, интерактивные мастерские. В фондохранилище разместятся коллекции усадьбы, а также будут проводиться выставки.

Строительство двух других зданий — фестивального центра и центра приёма и обслуживания посетителей — планируется завершить до конца следующего года. Общая площадь застройки составит свыше 12 тыс. кв. метров.

"После завершения всего проекта пропускная способность природного заповедника увеличится до 350 тысяч человек в год", — добавил Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что правительство России направит 500 млн рублей на завершение строительства ряда объектов в Мемориальном и природном заповеднике "Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна".

В феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия Л.Н.Толстого в 2028 году.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы.

Ясная Поляна — родовое имение Толстого, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные писателем леса), как и здания конца XVIII — начала XIX веков поддерживаются в своем неизменном историческом виде. Ежегодно музей посещают более 250 тыс. человек.