"Сегодня выделим им более 3 млрд рублей на воплощение в ближайшие два года идей по обустройству парков, скверов, набережных и других общественных пространств", — пояснил Мишустин на заседании правительства РФ, говоря о всероссийском конкурсе.

Он уточнил, что по поручению президента РФ конкурс в этом году проводится для регионов Дальневосточного федерального округа отдельно.

К участию пригласили города с населением до 250 тыс. человек и поселения, в которых проживают более 5 тыс. человек. Победителями конкурса стали 32 муниципальных округа.

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин сообщил, что на конкурс поступило 58 заявок из 51 муниципального образования.

Конкурс прошел в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", который направлен на создание нового облика городов и обновление общественных пространств.