"У 11 детей и вожатого были зафиксированы признаки острой кишечной инфекции. По итогам проверки в отношении должностных лиц, ответственных за организацию работы лагеря, будут приняты кадровые решения. Минздраву региона поручено держать на контроле состояние заболевших и оказание им всей необходимой медпомощи", — говорится в сообщении.

В настоящее время на территории лагеря проведена санобработка помещений и пищеблока, сотрудниками Роспотребнадзора взяты и переданы на анализ все необходимые пробы для определения возбудителя заболевания, заменен поставщик питания в лагере.

Работа лагеря приостановлена по предписанию санитарных врачей, в связи с чем первая смена завершена досрочно. Возврат денежных средств будет произведен в полном объеме за дни, которые не были использованы детьми по время отдыха.

Как отметили в пресс-службе, на территории лагеря проводятся работы по дезинфекции для того, чтобы 22 июня там можно было принять вторую смену.

В целях усиления контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в загородных оздоровительных лагерях Тверской области губернатор Игорь Руденя поручил провести дополнительные мероприятия по проверке качества продукции, поставляемой для организации питания, а также состояния здоровья персонала учреждений, подчеркивается в сообщении.