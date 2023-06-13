"В 2023-2024 годах на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов будет направлено около 8 млрд рублей. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Как уточняется, субсидии будут предоставлены 38 регионам на условиях софинансирования. Это позволит реализовать более 200 инвестиционных проектов и создать новые туристические объекты общей вместимостью порядка 6,5 тыс. номеров.

Наибольшие объемы субсидий получат Алтайский край, Бурятия, Челябинская и Калининградская области.

Конкурсный отбор региональных заявок был проведен комиссией Минэкономразвития РФ в апреле-мае 2023 года в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".