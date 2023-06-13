Соответствующая информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, предусматривается передача паспорта гражданина РФ на хранение в орган, выдавший этот документ, для тех, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом на военную службу или на альтернативную гражданскую службу. В таких случаях паспорт "подлежит передаче" в течение пяти рабочих дней со дня "доведения до владельца паспорта решения об ограничении права гражданина РФ на выезд", говорится в законе. Храниться такой паспорт будет "до истечения срока этого временного ограничения либо истечения срока его действия".

По такой же схеме предусматривается передача на хранение паспорта уволенных с военной службы в органах ФСБ на срок до 5 лет со дня увольнения с военной службы.

Порядок передачи на хранение, приема, учета, хранения и возврата паспорта владельцу в этих случаях устанавливается правительством РФ.

Основаниями недействительности паспорта, а также служебного и дипломатического паспортов согласно закону станет изменение владельцем таких паспортов фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения, а также изменение пола, наравне с истечением срока действия паспортов.

Также недействительным может быть признан дипломатический или служебный паспорт в случае невозврата его без уважительной причины в течение пяти рабочих дней после завершения служебной командировки, указывается в законе.

Прекращение гражданства владельца паспорта, отмена решения о приобретении гражданства, а также установление по результатам проверки факта отсутствия гражданства РФ станут основаниями для признания паспорта недействительным.

В этом ряду и случаи установления государственным органом, осуществляющим выдачу паспорта, либо пограничным органом ФСБ факта непригодности паспорта для дальнейшего использования, и кроме того, оформление паспорта на утраченном или похищенном бланке. Также непередача без уважительной причины в уполномоченные органы паспорта гражданина, имеющего допуск к гостайне, может повлечь признание паспорта недействительным.