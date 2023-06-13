"В преддверии активного туристического сезона ГБУ "Ленсвет" восстановило художественную подсветку фасада здания на Конногвардейском бульваре, 6. Теперь единый стиль подсветки площади Труда, объединяющей четыре здания, создают свыше 800 светильников и прожекторов", — говорится в сообщении.

Световое оформление казарм Конногвардейского полка является составной частью ансамбля площади. Восстановление подсветки в 2023 году заняло два месяца: были смонтированы 333 прожектора и светильника, проложено более 1,2 тыс. метров кабеля.

Уточняется, что оборудование изначально демонтировали два года назад для реставрации фасада.

В 2023 году запланировано оформить подсветкой 15 фасадов в Петербурге, в том числе на Московском проспекте от набережной Фонтанки до Обводного канала.