"Потенциал туризма, согласно объективным данным, у нас большой. Это видно по росту доли в ВВП, спросу граждан на турпродукты. Наша цель – максимально его реализовать с помощью инструментов нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", институтов развития. Общая задача – выйти в течение месяца на финальную версию документа стратсессии с комплексом проработанных, включая Минфин РФ, инициатив рабочих групп. И обеспечить преемственность ключевых направлений работы в рамках продления нацпроекта после 2024 года", – цитирует пресс-служба выступление Чернышенко.

В ходе сессии эксперты рассказали, как вырастет число турпоездок, в каких направлениях, сколько и каких гостиниц для этого нужно построить, какой транспорт и инфраструктура обеспечат спрос. Какие кадры и сколько их потребуются. Рабочая группа по кадрам рассчитала потребность в кадровом обеспечении. Подготовила предложения по новым стандартам образования и их внедрению с учетом возможностей учебных заведений.

"Полученные цифры еще раз подтверждают правильность выбора стратегии – развития номерного фонда, туристической инфраструктуры. Спрос есть, и он растет. Здесь важно двигаться синхронно, не допускать локальных дефицитов: когда мы строим гостиницы, но транспортная емкость не позволяет их загрузить, или наоборот. То же самое касается пропускной способности точек притяжения", – отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Транспортировка возросшего турпотока будет обеспечена за счет мероприятий по расшивке "узких мест" транспортной инфраструктуры топ-15 регионов России и сопутствующих им туристических кластеров. В их числе Москва и Золотое кольцо, Юг России – Краснодарский край, Крым, Ростовская область, Ставропольский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Башкортостан, Нижегородская область, а также Приморский край и ряд регионов Сибири и Урала.

Кроме того, по итогам стратегической сессии Чернышенко поручил одобрить подход к прогнозу основных параметров развития отрасли к 2030 году. Минэкономразвития России совместно с Минфином обеспечить проработку вопроса финансирования мероприятий национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", а также обеспечить подготовку и проведение итоговой стратегической сессии под председательством Михаила Мишустина для утверждения окончательной конфигурации национального проекта на 2025-2030 гг.