"Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Москвы в Актау (Казахстан), экстренно приземлился в Самаре", — сказали в экстренных службах.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе самарского аэропорта "Курумоч", пассажиры размещены в здании аэровокзала, с ними работает представитель авиакомпании.

"Аэропорт работает в штатном режиме", — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что командир экипажа запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту спустя час полета. Было принято решение о срочной посадке в Самаре.

Экстренные службы самарского аэропорта были подняты по тревоге.