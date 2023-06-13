"Совместно с РЖД впервые запускаем сезонный туристический пригородный поезд," — написал Паслер в своем телеграм-канале.

Состав из трех вагонов будет ходить из Оренбурга и обратно с 17 июня по выходным дням до окончания курортного сезона 3 сентября.

"Направление очень востребовано в летние месяцы, когда Соль-Илецк принимает сотни тысяч туристов со всей страны и из-за рубежа. Автомобильная трасса загружена. Кроме того, часто для отправки приходится ждать место в микроавтобусе", — отметил губернатор.

Вблизи Соль-Илецка расположены шесть целебных озер.