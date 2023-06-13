В этом году фестиваль проводится в 25-й раз. На праздник съезжаются искусные мастера народного и декоративно-прикладного творчества, художники, поэты, музыканты, ремесленники и просто любители всего исконного и самобытного.

"Побывав на фестивале, гости могут увидеть вырковские игрушки, старинные седла, подковы, причудливые кувшины, монеты и медальоны, а также народный театр, различные представления, пройтись вдоль торговых рядов, отведать старинные блюда татарской кухни и многое другое", — говорится в сообщении.

На протяжении праздника будут работать литературная гостиная, спортивная и детская анимационные площадки, аттракционы, тематические фотозоны.

Отмечается, что в этом году площадки фестиваля будут расположены вдоль улицы Советской (рядом с Вознесенским собором).

Город Касимов Рязанской области расположен на левом берегу реки Оки. С 2015 года город входит в перечень исторических поселений федерального значения.