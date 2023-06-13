"С июня полеты из Сургута выполняются по средам, пятницам и воскресеньям, из Тюмени — по средам и пятницам", — говорится в сообщении.

В настоящее время компания выполняет в Азербайджан следующие рейсы: в Баку — из Грозного, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Сургута, Тюмени, Уфы, в Гянджу — из Москвы, в Нахчыван — из Москвы.

"Баку — популярное туристическое направление у жителей нашей страны, поэтому наши самолеты связывают с ним семь российских городов. В этом сезоне мы начали выполнять больше полетов из Сибири в столицу Азербайджана и, при необходимости, рассмотрим расширение программы полетов в Баку из других регионов", — заявил президент "Utair — пассажирские авиалинии" Олег Семенов, слова которого приводятся в информации.