В том числе в мае пассажиропоток аэропорта составил почти 193 тыс. человек (рост в 1,3 раза к маю 2022 года).

Внутренний пассажиропоток за 5 месяцев вырос на 26% — до 765 тыс. человек. Наибольший прирост обеспечили рейсы из Владивостока в Москву, Хабаровск, Екатеринбург и Южно-Сахалинск.

На международных авиалиниях было обслужено почти 75 тыс. пассажиров.

В мае были возобновлены рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Иркутск, а также открыт беспосадочный рейс авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска во Владивосток.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров. По данным АО "МАВ", маршрутная сеть насчитывает около 40 направлений, полеты по которым совершают около 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2022 году аэропорт обслужил 2,118 млн пассажиров, что на 17% больше, чем в 2021 году.