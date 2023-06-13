Тур был организован британской компанией Scuba Travel. Всего на судне, вышедшем к популярному у дайверов рифу Эльфинстоун на дайв-сафари, было 27 человек – 15 британских туристов и 12 членов экипажа.

Пожар вспыхнул в воскресенье утром из-за короткого замыкания. В момент его начала трое англичан, отказавшихся от погружения в этот день, находились в каютах. 12 дайверов, решивших погружаться, проходили инструктаж на открытой палубе. Они были сразу же эвакуированы на надувных лодках. Капитан и два гида пытались найти отсутствующих пассажиров, но позже также покинули судно. Все члены экипажа спаслись.

Как заявили в компании Scuba Travel, местные власти и полиция проведут расследование причин пожара и произошедшей трагедии.