"Новые кластеры системы среднего профессионального образования в рамках программы "Профессионалитет" появятся в Свердловской области. Минпросвещения России одобрило заявки региона на федеральное финансирование трех образовательных центров. Свыше 200 млн рублей будет направлено на развитие одного кластера по направлению "Педагогика" и двух "Туризм и сфера услуг", — говорится в сообщении департамента.

В ведомстве добавили, что учебно-производственной базой кластеров в сфере туризма станут Екатеринбургский торгово-экономический техникум и техникум индустрии питания и услуг "Кулинар". Оба учреждения получат по 70 млн рублей. Свердловскому областному педагогическому колледжу на создание профильного кластера выделят 60,5 млн рублей. Кроме того, область планирует направить на развитие кластеров 44,5 млн рублей.

На данный момент, в регионе действуют четыре кластера — три в металлургической отрасли и один в машиностроительной. В марте этого года запустили пятый — строительный.