"На открытии турсезона на фоне средневековых башен с концертной программой выступили артисты госфилармонии Ингушетии. Также гости и жители республики смогли посетить выставки изделий мастеров народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, познакомились с работами местных художников", — сказал представитель ведомства.

Организаторы провели конкурс рисунка "Я художник — я так вижу", три десятка участников продемонстрировали свои творческие таланты. Победителей наградили ценными подарками.

В рамках мероприятия также прошел фестиваль бейсджампинга.

Спортсмены из разных уголков страны совершили прыжки с вершин гор. Для туристов провели экскурсии, велосипедные и конные прогулки, некоторые посостязались в стрельбе из лука.

Туристско-информационный центр презентовал местные турпродукты, достопримечательности и экскурсионные маршруты.