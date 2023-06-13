"В текущем году 44 пляжа Сочи прошли федеральную классификацию на соответствие национальным стандартам качества, утвержденным министерством экономического развития Российской Федерации. Основными критериями отбора являлись чистота морской воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда на пляжах, а также наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства", — написал градоначальник в своем телеграм во вторник.

Высшей I категории пляжей соответствует синий флаг, II категории — зеленый флаг, III категории — желтый. Сертификаты присваиваются в электронном виде и регистрируются в федеральном перечне туристских объектов. На пляжах Сочи, прошедших национальную классификацию, вывешивают флаги соответствующего цвета. В этом году синие флаги присвоены 35 пляжам, остальные получили зеленые и желтые флаги.

"В этом году во всех районах курорта реализованы крупные проекты комплексного благоустройства. Мы продлили срок договоров с пользователями пляжей и видим их готовность вкладывать серьёзные средства в долгосрочное развитие территорий. Применяются самые современные технологии, используются экологичные материалы, расширяется инфраструктура. Все в едином стиле. Этот подход будет использован в развитии всей береговой полосы в дальнейшем, в том числе и с использованием возможностей, которые предоставляет национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", — отметил Копайгородский.

"Весь сезон продолжим вести усиленный контроль за качеством морской воды и работой пляжей, — добавил он.

Ранее сообщалось, что в летнем сезоне 2023 года в Сочи будут работать более 170 пляжных территорий — это 41 км береговой полосы.

Территориальным отделением Роспотребнадзора уже взято около 1 тыс. проб воды — каждая соответствует нормативам. С мая по октябрь будет проведено свыше 6 тыс. тыс. исследований.

Для маломобильных граждан в Сочи доступны 40 пляжных территорий. За счет средств курортного сбора они оборудованы пандусами для спуска в воду.

На побережье открываются 68 серф-станций и 6 центров дайвинга.

Большинство пляжных территорий Сочи оснащены терминалами бесконтактной оплаты.

Всего в летний период город планирует принять на отдых и оздоровление свыше 4,5 млн гостей.