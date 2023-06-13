Курс доллара в 12:02 МСК составил 84,05 руб./$1, прибавив 1,42 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. Евро при этом торговался на отметке 90,86 руб./EUR1 — плюс 1,89 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,63 рубля — до 87,12 рубля.

"Рубль на прошлой неделе слабел. Последние геополитические новости и нестабильная ситуация на рынке нефти оказывают давление на рубль. Рост объемов продаж юаней по бюджетному правилу пока не препятствует ослаблению рубля, а итоги заседания ЦБ РФ нейтральны для курса. Риски роста курса пары "доллар-рубль" к 84 руб./$1 сохраняются", — отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".