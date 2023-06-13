Крупные белоснежные, нежно-розовые и кремовые цветы украсили склоны курорта.

"Чаще всего в горах Кавказа можно увидеть три разновидности этого необычного растения — желтый, понтийский и кавказский. Рододендроны растут очень медленно, тем не менее, некоторые виды достигают трех метров в высоту. Полюбоваться цветущими склонами сейчас можно прямо с канатных дорог", — сообщает пресс-служба.

Как отмечается, красота этих растений обманчива — они являются в той или иной мере опасными для человека, все их части токсичны и трогать их запрещается. Цвести рододендроны в горах Сочи будут около двух недель.

"Если хорошо приглядеться, то, сейчас кроме рододендронов, на горных склонах можно заметить скромные белоснежные цветы. Это — краснокнижный кандык кавказский. Пока еще цветет и редкий альпийский подснежник, встречается похожий на "черный" тюльпан рябчик широколистный. Чуть позже распустится занесенная в Красную книгу ярко-желтая лилия Кессельринга", — цитирует пресс-служба главного эколога курорта "Роза Хутор" Дениса Рыльцева.

По его словам, середина лета на горных склонах ознаменуется цветением орхидей, колокольчиков, а к осени их покроют шафран и безвременник. Всего же в Кавказском Причерноморье встречается свыше 1650 видов аборигенных растений. Более 180 видов животных и растений являются редкими и занесены в списки Красных книг. Каждый пятый вид является эндемиком, то есть больше нигде в мире не встречается.