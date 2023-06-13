"В связи с активизацией оползневых процессов, вызванных обильными осадками, на федеральной автодороге А-159 подъезд от Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику существующая реверсивная схема движения на отвесном участке км 78+914 -79+070 переведена в ручной режим", — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне вечером часть дорожного полотна в этом месте обрушилась. Введено круглосуточное наблюдение за участком.

Специалисты ФКУ Упрдор "Черноморье" разрабатывают оперативные меры для локализации оползня, устранения угроз дороге и восстановления движения в штатном режиме. В настоящее время автомобили пропускаются по одному, добавили в пресс-службе.

Реверсивная схема на этом участке была введена в апреле 2022 года в связи с началом активизации оползневых процессов.