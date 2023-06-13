"В концертах, фестивалях и публичных акциях приняли участие свыше 2,3 миллиона человек. Охрана общественного порядка во время праздничных торжеств была обеспечена в полном объеме. Правонарушений не допущено", — сказала Волк во вторник.

По её словам, всего в регионах России 12 июня состоялось 3,3 тысячи праздничных мероприятий.

Безопасность граждан обеспечивали порядка 32 тысяч сотрудников полиции, а также представителей Росгвардии, частных охранных организаций и общественных объединений правоохранительной направленности.