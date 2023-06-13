"После закрытия пляжей в период с 9 по 11 июня 2023 года в районе Эль-Гуны, Сахль-Хашиш и залива Макади на юге не было зарегистрировано каких-либо происшествий на воде. В связи с этим рекомендуется постепенно возобновлять морские активности во всех северных и южных районах. Исключение составляет участок, произошла трагедия, в частности пляжей Old Sheraton Beach и Sindbad Beach", — цитирует издание заявление властей.

8 июня в Хургаде российский гражданин 1999 года рождения погиб в результате нападения акулы на пляже Dream Beach. После трагедии власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады на два дня.

На следующий день специальная бригада поймала акулу, напавшую на россиянина, хищника доставили в лабораторию для экспертизы.