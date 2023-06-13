"В Калининграде пройдут работы по восстановлению Башни Врангеля, памятника архитектуры второй половины XIX века. После реставрации в исторических интерьерах откроют выставочное пространство областного музея янтаря", — говорится в сообщении.

Согласно проекту, на территории вокруг башни появятся площадка внутреннего дворика и парковка.

Застройщиком проекта стал Калининградский областной музей янтаря, а генеральным проектировщиком — ООО "Лестер".

Уточняется, что Башня Врангеля — это объект так называемого "бастионного оборонительного кольца" в исторической части Калининграда, на пересечении улиц Профессора Баранова и Пролетарская. Ее возвели в 1850-е годы и назвали в честь генерал-фельдмаршала, графа Фридриха Генриха Эрнста фон Врангеля (1784-1877). Диаметр башни — 34 м, а высота — 12 м. Сооружение образует кольцо, которое разделено радиальными стенами на 16 казематов для установки артиллерийских орудий. Толщина стен достигает 3 м. Общая площадь здания — около 2103 кв.м.