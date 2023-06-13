Самая длинная на Южном Урале пешеходная тропа длиной 500 км начинается на горно-лыжном курорте "Банное" (Башкирия), проходит через горно-лыжный курорт "Абзаково", город Белорецк, гору Иремель, национальные парки в Челябинской области "Зюраткуль" и "Таганай" и заканчивается на озере Тургояк.

Как отмечается в сообщении, в маркировке за шесть лет поучаствовало порядка двухсот добровольцев, на это ушло 180 килограммов краски и 120 кисточек. Бело-оранжевые метки нанесли на 25 тысяч деревьев и камней.

"Мы создали непрерывный удобный маршрут, соединяющий главные вершины и достопримечательности Южного Урала. В планах увеличить протяженность маршрута до 1000 километров и соединить Челябинскую, Оренбургскую области и Республику Башкортостан", — цитируется в сообщении пояснение основателя Южноуральской тропы Раиса Габитова.