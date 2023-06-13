"Четыре гостиничных комплекса общей площадью порядка 105 тыс. кв. м введены в эксплуатацию в столице с начала года", — говорится в сообщении.

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что это четыре здания на 358 номеров.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, гостиницы расположены на Большой Никитской, 1-й Тверской-Ямской и Зубовской улицах, а также на Ленинском проспекте.

Она уточнила, что всего за 11 лет в столице возвели 72 гостиницы на 12 тыс. 391 номер. Здания строят не только в старых границах города, но и на территории новой Москвы.