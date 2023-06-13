"Создание Всероссийского пляжного семейного курорта "Новая Анапа" – крупнейший проект в новейшей истории нашей страны. Главная его особенность – это направленность на круглогодичный комфортный семейный отдых для наших граждан. Правительство РФ поручило Корпорации "Туризм.РФ" провести открытый всероссийский конкурс с международным участием на разработку архитектурных, планировочных и градостроительных решений будущего курорта. Мы приглашаем принять участие в конкурсе российские и зарубежные компании, архитектурные бюро, консорциумы профессиональных специалистов. Ждем заявок и активного участия по созданию в России нового города-курорта", – приводит пресс-служба слова вице-премьера.

В пресс-службе пояснили, что задачи конкурса – определение планировочных возможностей на проектной стадии, обозначение размещения будущих объектов инфраструктуры на имеющихся земельных участках относительно существующих условий окружающей застройки, пешеходной и транспортной доступности, характеристик инсоляции, наличия существующего инженерного обеспечения, выполнение предварительного функционального зонирования будущей туристской территории; произведение расчета предварительных технико-экономических показателей проектируемой туристской территории.

Подробные условия участия в конкурсе можно узнать на официальном информационном ресурсе https://novayaanapa.com. Первый этап конкурса – пригласительная кампания – продлится до середины августа, когда жюри определит четырех финалистов, которым предстоит разрабатывать конкурсные предложения. Выбор финалистов будет завершен к 1 сентября 2023 года. Итоги конкурса независимое жюри подведет в декабре 2023 года. Лучшие решения будут применены при проектировании территории объектов.

"По итогам разработки мастер-плана мы сформируем более 100 инвестиционных лотов, среди которых будут не только крупные гостиницы, но и точки общественного питания, развлекательной и сервисной инфраструктуры. В открытую продажу инвестиционные лоты будут выведены к июню 2024 года, их можно будет приобрести через электронную аукционную площадку. Для инвестора-покупателя лота будет существенно сокращен предынвестиционный цикл. Он будет избавлен от необходимости прохождения существенного количества административных процедур. Вся предпроектная документация будет у него на руках, и он сможет сразу начать проектирование и строительство", – отметил генеральный директор корпорации Сергей Суханов.

Курорт "Новая Анапа" создается в районе станицы Благовещенской, в 25 км от города Анапы. Общая площадь территории круглогодичного курорта составляет 1806 га, на которой планируется возвести гостиницы различных категорий и санаторно-курортные объекты с общим номерным фондом до 25 тыс. номеров. На курортной территории будет создана современная комфортная и безопасная городская среда с большим количеством рекреационных зон и помещений, скверов и парков.

"Новая Анапа" станет центром спортивного, делового и событийного туризма – на ее территории планируется создать центр парусного спорта, гостевую марину на 300 яхт и маломерных судов, конгресс-центр для проведения выставок и общественных мероприятий, фестивальную зону, школы дополнительного образования, коммерческие площади.

При реализации проекта будет создано более 25 тыс. новых рабочих мест. По прогнозам, после реализации проекта и выхода на проектную мощность туристический поток в Анапский район Краснодарского края вырастет до 5 млн человек ежегодно.