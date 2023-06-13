Это совместный проект музея-усадьбы "Ясная Поляна" и Музея МХАТ, приуроченный к дню рождения музея и 150-летию с начала создания романа "Анна Каренина".

"На выставке представлены предметы из собрания Музея МХАТ, связанные с первой инсценировкой "Анны Карениной". Это фотографии актеров, эскизы костюмов и декораций, архивные документы, свидетельствующие об особом отношении театра к творению Толстого и его сценической версии", — говорится в сообщении.

Уникальными артефактами выставки являются костюмы, исполненные модельером Надеждой Ламановой, которую по праву называют "русской Коко Шанель", отметили в пресс-службе.

Всего в экспозицию вошли 44 подлинных экспоната и около 35 копий.

Роман "Анна Каренина" был и остается одним из величайших произведений не только русской, но и мировой литературы. Впервые он был опубликован в 1875-1877 годах в журнале "Русский вестник", а в 1878 году вышел отдельной книгой.

Впервые роман был поставлен на сцене МХАТа Владимиром Немировичем-Данченко в соавторстве с Василием Сахновским. Его премьера состоялась 21 апреля 1937 года. Оформлением спектакля занимался главный художник МХАТа Владимир Дмитриев.

Зрители и критики встретили эту постановку с необыкновенным энтузиазмом. Спектакль с перерывами шел на сцене театра на протяжении нескольких десятилетий; а в 1953 году был снят на кинопленку с частично обновленным составом исполнителей.

Выставка будет работать до 10 августа.

Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" открыл свой филиал "Л.Н.Т." в Музейном квартале Тулы в июне 2021 года. Культурно-выставочный комплекс на улице Металлистов располагается в двухэтажном особняке, принадлежавшем до революции купцу Евфимию Кучину. Здесь размещены центр приема посетителей, книжный и сувенирный магазины, литературное кафе, мини-гостиница. В музейном дворике проводятся сезонные мероприятия для туляков и гостей города.