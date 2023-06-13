"Пока сложно сказать, когда будет завершена эта работа, потому что потенциально там значительно больше, чем 750 км троп. По разным оценкам, до 2 тыс. км подобных маршрутов", — сказал Волченко.

По его словам, в частности, в Судакском районе планируется благоустроить минимум четыре турмаршрута.

"Они будут связаны, в том числе, и с туристско-образовательным кластером "Таврида". Я думаю, что часть из них появится уже в этом году", — отметил министр.

Он добавил, что тропы благоустраивают и на заповедной территории в Ялтинском районе.

"Кроме экотроп для прогулок развивается и спортивное направление. Ряд проектов реализует Федерация скалолазания России, в том числе, несколько скалолазных маршрутов для спортсменов разной степени подготовки были реализованы с помощью грантовой поддержки", — сообщил Волченко.