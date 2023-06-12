"Президент (Кыргызстана — ИФ) переговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и азербайджанская сторона построит на Иссык-Куле 5-звездочный отель. В скором времени будет подписано соглашение. Также мы предоставляли свои пансионаты Узбекистану и Казахстану, поэтому на данный момент рассматривается доведения уровня этих пансионатов до 5-4-звездочных", — сказал Амангельдиев в интервью "Биринчи радио".

Как отмечает "Интерфакс-Азербайджан", по словам министра Кыргызстану не хватает гостиничного номерного фонда.