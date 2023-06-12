"Недалеко от площади Таксим в Стамбуле зарезали 40-летнего российского туриста Вячеслава Нечипорчук. По одной из версий, между россиянином и четырьмя неизвестными завязалась драка после ссоры из-за "поддразнивания" туриста. Нападавшие ранили гражданина РФ ножом в область сердца и скрылись", — пишет издание.

По версии некоторых турецких СМИ, россиянин оказал сопротивление при попытке забрать у него мобильный телефон.

Как отмечает Haberturk, очевидцы поспешили вызвать медиков на место преступления и попытались оказать россиянину первую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали, но он скончался в больнице.

Полиция начала расследование инцидента. Задержаны двое подозреваемых, еще двоих разыскивают. Возбуждено дело по статье об умышленном убийстве.