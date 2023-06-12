"В рамках расширения полетной программы летнее расписание авиакомпании Nordwind дополняется прямым регулярным рейсом из Пскова в Минск и обратно", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, перелеты запланированы с 19 июля текущего года совместно с авиакомпанией "Икар". Они будут осуществляться дважды в неделю на самолетах Embraer-190 с компоновкой 110 пассажирских мест.

"Запуск полетов по маршруту организован при поддержке правительства (Белоруссии — "ИФ") и губернатора Псковской области Ведерникова Михаила Юрьевича. Рейсы в Минск станут первыми международным перелетами из аэропорта Псков за последние 10 лет", — подчеркивается в сообщении.

С весны 2023 года Nordwind Airlines выполняет прямые регулярные полеты в столицу Белоруссии из Перми и Нижнего Новгорода.