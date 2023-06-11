"В 2022 году грантовая поддержка была направлена на развитие туристической и пляжной инфраструктуры и строительство модульных некапитальных отелей. На эти цели в 2022 году было выделено более 500 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. В этом году также есть программа по благоустройству пляжей, выделено около 160 млн рублей", — сказал Волченко.

Он отметил, что в Крыму проведен конкурс на строительство модульных некапитальных отелей. В 2022 году за счет грантовой поддержки в было простроено 11 таких отелей на 240 номеров вместимостью 1 тыс. мест.

"У нас большие ожидания, связанные с развитием Сакского кластера и с территорией от Сак до Евпатории. Там порядка 200 га под инвестирование. Это самый длинный пляж в России, который должен быть построен. Первая очередь проекта составляет 11 км", — пояснил министр.

Он добавил, что в Саках построена морская набережная, вдоль нее уже появляются инвестиционные проекты.