"В Крыму около 10 пляжей, получивших "синий флаг". Но эта классификация подразумевает наличие определенных опций, а не в целом сервиса и экологической ориентированности ", — сказал министр. Он отметил, что этот вопрос обсуждали в Минэкономразвития РФ.

"Мы будем делать классификацию пляжей более экологоориентированной, чтобы сочетались сервис и экология. Не в этом курортном сезоне, но однозначно такую классификацию нужно создать", — подчеркнул Волченко.

Он пояснил, что это необходимо создавать не только для Крыма, а для всей России.

Всего в Крыму более 400 оборудованных пляжей, из них порядка 115 оборудованы для маломобильных граждан.