«В этом году освобождаем от НДС крупных туроператоров. Законопроект Минфин внес в правительство. Там была задержка, так как наши хотели поправками в закон пройти, потом концепция изменилась. Рассчитываем, что на следующей неделе у нас будет заключение из ГПУ и на ближайшей комиссии по законопроектной деятельности он будет рассмотрен и внесен в правительство. Консенсус есть», — сказал он в кулуарах туристического форума «Путешествуй!».

По его словам, законопроект распространится задним числом, с 1 января 2023 года. «Будем просить Госдуму насколько возможно пытаться принять в весеннюю сессию. Поработаем с депутатами, они тоже понимают, насколько это важно», — добавил министр.

Законопроект предусматривает освобождение от уплаты НДС туроператоров, формирующих турпродукт в сфере внутреннего и въездного туризма. Как ранее заявляли в Российском союзе туриндустрии, это будет способствовать снижению цен на организованные путешествия по России за счет сокращения издержек туркомпаний.