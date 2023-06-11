"Президент Туркменистана подписал постановление, разрешив Turkmenhowayollary (Туркменские воздушные линии) Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров страны заключить с компанией "Boeing" (США) контракт на закупку 4 воздушных судов модели "Boeing 737-8"", сообщает в воскресенье Государственное информационное агентство Туркменистана.

Другим постановлением президента агентству Turkmenhowayollary разрешается заключить с компаниями "TMHCC-AIR 1 LLC" и "TMHCC-AIR 2 LLC" (США) трёхсторонние контракты на закупку 2 воздушных судов модели "Boeing 777-367ER".

Лайнере модификации 777-300ER с увеличенной за счет установки дополнительных топливных баков имеет дальность полета до 12 тыс. км. Среднемагистральные самолеты 737-8 MAX 8 — до 6 тыс. 570 км.

О мерах по обновлению и укрупнению авиапарка страны президенту Сердару Бердымухамедову на заседании правительства в субботу доложил генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при кабмине Мамметхан Чакыев, представив на рассмотрение проект постановления, который глава государства одобрил и подписал, сообщает Госинформагентство.

Как отмечается в постановлениях, закупки новой авиатехники осуществляются "в целях успешного решения задач, предусмотренных в "Национальной программе развития гражданской авиации Туркменистана на 2012-2030 годы", а также последовательной модернизации парка воздушных судов и обеспечения безопасности полётов.