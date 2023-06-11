"В честь праздника оформили флагами главные московские мосты и набережные, вылетные магистрали, общественные пространства и пешеходные зоны, парки и скверы", — сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По информации заммэра, российский триколор и декоративные конструкции "12 июня" появились у зданий Совета Федерации и Госдумы.

Одно из самых масштабных украшений — ансамбль из 15-метровых флагов — разместили на Лубянской площади.

"Подготовлены поздравительные видеоролики для трансляции на цифровых билбордах и медиафасадах домов на Новом Арбате. Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы в День России будет работать в праздничном режиме", — добавил Бирюков.