Всего в 2023 году Nordwind планирует перевезти на сибирских рейсах 1 млн 131 тыс. пассажиров против 862 тыс. человек в 2022 году. Таким образом, пассажиропоток планируется увеличить на 31%. По словам Маттиса, у авиакомпании 12 направлений полетов в Сибири.

В частности, Nordwind прогнозирует на 2023 год пассажиропоток в аэропортах Кемеровской области (Кемерово и Новокузнецк) в 222 тыс. человек (на внутренних линиях). Согласно продемонстрированной презентации, в 2022 году авиакомпания перевезла 172,395 тыс. человек. Таким образом, запланирован рост на 29%. При этом, как подчеркнул Маттис, "лидирующие позиции будет занимать аэропорт Новокузнецк"

"В сезоне лето-2023 частота выполнения рейсов Новокузнецк — Санкт-Петербург была увеличена до 4 рейсов в неделю, а по маршруту Новокузнецк — Сочи до 5 рейсов в неделю. Доля авиакомпании Nordwind в объемах перевозок из аэропортов Кузбасса достигла 18% в аэропорту Кемерово и 23% в аэропорту Новокузнецка", — говорится в презентации.

По словам коммерческого директора, в следующем году Nordwind изучает возможность открытия прямых рейсов из Новокузнецка в Минводы и Махачкалу, а также сделать ежедневными полеты из Санкт-Петербурга и Сочи в Новокузнецк. Кроме того, рейсы из Казани в Новокузнецк предполагается выполнять 4 раза в неделю (в настоящее время выполняются дважды в неделю).

"Мы пробуем для себя раскатать турмаршруты, связанные с Новокузнецком, через третьи пункты — такими пунктами являются Санкт-Петербург и в гораздо большей степени Казань", — отметил Маттис.

Он также добавил, что компания "смотрит (на открытие рейса — ИФ) в Казань из Кемерово, а также на открытие прямых рейсов по тем направлениям, перспективы которых обозначились на трансферных маршрутах".

Как сообщалось, в конце марта Nordwind из-за низкого спроса отказалась от ранее заявленных планов начать с 1 мая полеты из Новокузнецка в Махачкалу. Рейс планировалось выполнять дважды в неделю.

В сентябре 2022 года аэропорт Новокузнецка и Nordwind подписали соглашение, согласно которому аэропорт стал базовым для перевозчика. Согласно презентации авиакомпании, аэропортами базирования для Nordwind также являются московское "Шереметьево", аэропорты Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Махачкалы и Казани.