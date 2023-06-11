ДТП произошло в ночь на воскресенье, полиция получила информацию о нем около пяти утра. Автомобиль Toyota Altis с регистрацией в Бангкоке врезался в пальму посредине шоссе в районе Нонг-Прю.

Автомобиль был сильно поврежден, его части разбросаны по обе стороны дороги. Спасателям пришлось вскрывать машину, чтобы вытащить находившихся в ней тяжело пострадавших людей. Оба они были живы, но позже скончались от полученных травм.

Как установила полиция, погибшие – граждане России, мужчине 23 года, женщине 18, она находилась за рулем. Свидетелей происшествия нет, поэтому следователи изучают камеры наблюдения, чтобы установить причины аварии.